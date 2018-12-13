Новак: Россия готова пойти на мировую с Украиной по газовому спору

Россия готова обсуждать с Украиной мировое соглашение по газовому судебному спору. Об этом сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

"Мы неоднократно говорили, что выражаем готовность урегулировать этот спор, который в суде до сих пор идет. Я думаю, если будут такие согласия со стороны партнеров, встречное движение, мы готовы", - приводит его слова ТАСС.

Газовый вопрос стороны намерены вновь обсудить на трехсторонней встрече между представителями России, Украины и Еврокомиссии. Она может пройти раньше, чем планировалось - в начале января следующего года или даже до конца текущего, допустил Новак.

"У нас был разговор с Марошем Шефчовичем (замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза. - прим. ред.). Мы рассчитываем, что встреча будет во второй половине января, а до этого еще будет проведена встреча на уровне экспертов, - напомнил министр. - Дата пока не определена, есть вариант до конца года или в начале января".

В июле после длительного перерыва стороны возобновили трехсторонний формат сотрудничества. Тогда же была затронута тема вероятности мирового соглашения между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом". Сейчас они продолжают судебные разбирательства ("Газпром" оспаривает решения Стокгольмского арбитража, а "Нафтогаз" пытается взыскать с российской компании долг).

Тогда министр иностранных дел Украины Павел Климкин отверг вероятность мирового соглашения. Позднее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил: "Мы можем рассмотреть ваши предложения о мировой, но они точно не должны мешать переговорам по новому контракту, и мы точно не готовы это делать в трехстороннем формате".