Появилось видео крушения на Гавайях истребителя США

В социальных сетях появилась видеозапись крушения под Гонолулу истребителя Hawker Hunter, участвовавшего в маневрах Национальной гвардии США.

В ролике можно увидеть, как катапультируется пилот самолета, а также запечатлены этапы спасательной операции по поиску летчика. Первыми на помощь пилоту пришел экипаж частной яхты, который потом передал пилота на катер береговой охраны США.

Представитель службы неотложной помощи Гонолулу Дастин Малама сказал, что 47-летний мужчина получил травматические повреждения и был доставлен в больницу.

Напомним, что истребитель Hawker Hunter потерпел крушение днем 12 декабря на Гавайях в районе острова Оаху.

Справка "РГ"

Британские истребители Hawker Hunter производились в 1940-1960 годах и широко эксплуатировались королевскими ВВС и в ряде стран. Длина самолета около 14 метров, размах крыла - 10 метров. Максимальная взлетная масса 12 тонн, а скорость - 1144 километра в час. В США самолеты этого типа используются в процессе боевой подготовки вооруженных сил. На учениях обычно изображают штурмовики противника, пытающиеся на малой высоте прорваться к охраняемому объекту.