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13.12.2018,  
13:54
Текст:  Николай Грищенко

Появилось видео крушения на Гавайях истребителя США

В социальных сетях появилась видеозапись крушения под Гонолулу истребителя Hawker Hunter, участвовавшего в маневрах Национальной гвардии США.

В ролике можно увидеть, как катапультируется пилот самолета, а также запечатлены этапы спасательной операции по поиску летчика. Первыми на помощь пилоту пришел экипаж частной яхты, который потом передал пилота на катер береговой охраны США.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
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Представитель службы неотложной помощи Гонолулу Дастин Малама сказал, что 47-летний мужчина получил травматические повреждения и был доставлен в больницу.

Напомним, что истребитель Hawker Hunter потерпел крушение днем 12 декабря на Гавайях в районе острова Оаху.

Справка "РГ"

Британские истребители Hawker Hunter производились в 1940-1960 годах и широко эксплуатировались королевскими ВВС и в ряде стран. Длина самолета около 14 метров, размах крыла - 10 метров. Максимальная взлетная масса 12 тонн, а скорость - 1144 километра в час. В США самолеты этого типа используются в процессе боевой подготовки вооруженных сил. На учениях обычно изображают штурмовики противника, пытающиеся на малой высоте прорваться к охраняемому объекту.

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