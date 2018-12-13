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Рубрика: В мире

Президенты США и Мексики обсудили проблему миграции

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор провел телефонные переговоры со своим коллегой из США Дональдом Трампом. Лидеры двух стран говорили о проблеме миграции.

Фото: REUTERS
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По словам Обрадора, во время переговоров также обсуждалась возможность воплощения в жизнь совместной программы по развитию и созданию рабочих мест в Центральной Америке. Об этом президент Мексики сообщил в своем Twitter, подчеркнув, что общение с Трампом прошло в уважительной и доброжелательной манере, пишет ТАСС.

Ранее власти Мексики заявили о планах вложить 30 миллиардов долларов в развитие южных штатов страны. Предполагается, что это поможет уменьшить поток мигрантов. Мексика также намерена сотрудничать с Гондурасом, Гватемалой и Сальвадором.

В мире США В мире Северная и Центральная Америка Мексика
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