Президенты США и Мексики обсудили проблему миграции

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор провел телефонные переговоры со своим коллегой из США Дональдом Трампом. Лидеры двух стран говорили о проблеме миграции.
По словам Обрадора, во время переговоров также обсуждалась возможность воплощения в жизнь совместной программы по развитию и созданию рабочих мест в Центральной Америке. Об этом президент Мексики сообщил в своем Twitter, подчеркнув, что общение с Трампом прошло в уважительной и доброжелательной манере, пишет ТАСС.
Ранее власти Мексики заявили о планах вложить 30 миллиардов долларов в развитие южных штатов страны. Предполагается, что это поможет уменьшить поток мигрантов. Мексика также намерена сотрудничать с Гондурасом, Гватемалой и Сальвадором.
Hoy conversamos por teléfono con el presidente Donald Trump. En términos respetuosos y de amistad, tratamos el tema migratorio y la posibilidad de aplicar un programa conjunto para el desarrollo y la creación de empleos en Centroamérica y en nuestro país. pic.twitter.com/6BHVGBIZH2— Andrés Manuel (@lopezobrador_) 13 декабря 2018 г.