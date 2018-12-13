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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Крупный пожар на складе в Сокольниках ликвидирован

Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар на складе автомобильных покрышек в Сокольниках. Никто не пострадал. Ранее СМИ сообщали о возгорании на втором этаже кирпичного здания по адресу Сокольнический Вал, 1Л. На место происшествия прибыли 85 человек.

Два человека пострадали во время пожара на фабрике под Москвой

Огонь интенсивно распространялся, и за 30 минут площадь пожара увеличилась втрое и составила 600 квадратных метров. Спасателям пришлось задействовать пожарный поезд. Всего работало 23 единицы техники.

В 22:47 возгорание было локализовано, а в 1:29 полностью ликвидировано. Предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не выявлено.

Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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