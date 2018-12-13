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13.12.2018,  
10:18
Текст:  Антон Валагин (Брянск)

На западной границе России появились новые танки

Более 20 модернизированных танков Т-72Б3 пришли в танковый полк под Брянском.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Жалкая подделка: "Т-72" с красными флагами замечены у военных в США

- В парках боевых машин состоялась торжественная церемония вручения механикам-водителям башенных ключей, - рассказали в штабе Западного военного округа.

Т-72Б3 с усиленной защитой - блоками "Реликта" прикрыты лобовая и боковые проекции танка, - оснащен многоканальным панорамным прицелом "Сосна-У", двигателем мощностью более 1000 лошадиных сил, автоматической КПП. У менханика-водителя появился прибор ночного видения и камера заднего обзора, а пушка может стрелять бронебойными снарядами повышенного могущества "Свинец-2".

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