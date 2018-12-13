Непогода привела к задержке и отмене рейсов в Москве

В московских аэропортах задержаны 48 авиарейсов. Еще восемь отменены. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Расписание".

Уточняется, что в аэропорту Внуково задержано 15 рейсов, в Домодедово - 10 задержано и восемь отменено, в Шереметьево не вылетели по расписанию 23 рейса.

Причина - непогода, а именно усиливающийся снегопад. Службы аэропортов усиленно расчищают взлетно-посадочные полосы и обрабатывают самолеты противообледенительной жидкостью. Из-за увеличения объема работы, рейсы вынуждены задерживать.