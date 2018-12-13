Снегопад в Москве потеряет интенсивность к ночи

Интенсивность снегопада в Москве пошла на убыль, сильных осадков в ближайшее время ждать не стоит, сообщили "РГ" в московском метеобюро.

"Уже сейчас сила снегопада снизилась. Ночью еще может выпасть 1 - максимум 1,5 мм осадков", - рассказала "РГ" главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в выходные погоду в Москве начнет определять антициклон, и столбики термометра резко поползут вниз. В ночь на воскресенье температура может опуститься до 10-12 градусов ниже нуля - причем такой же температура останется и днем. Если в субботу еще возможен небольшой снег, то в воскресенье осадки полностью прекратятся.

Сейчас в Москве температура превышает климатическую норму на 4-5 градусов, а уже примерно через двое суток она станет ниже нормы на ту же величину.

Кстати, в ночь на пятницу жители Москвы могли бы полюбоваться звездопадом, который вот-вот начнется в регионе. Только из-за облачности сделать это вряд ли удастся.