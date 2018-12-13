Умер один из создателей системы ПРО Москвы

В Москве на 87-м году жизни скончался генеральный конструктор "Радиотехнического института имени А.Л. Минца", Герой России Виктор Спока.

В 1972 году Слока был назначен главным конструктором уникального объекта, дальней радиолокационной станции "Дон-2Н" в Подмосковье. Имеющая форму усеченной пирамиды РЛС способна рассмотреть предмет размером с теннисный мяч на расстоянии трех тысяч километров. "Дон-2Н" является ключевым элементом системы противоракетной обороны Москвы и центрального промышленного района России.

В 1989 года станция была принята на вооружение, в 1996 - встала на боевое дежурство. В том же году Виктору Слоке присвоили звание Героя России с формулировкой "за мужество и героизм, проявленные при создании и испытании "Дон-2Н".