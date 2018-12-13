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В Калуге наградили педагогов дополнительного образования

12 декабря в Калужском государственном университете состоялось торжественное мероприятие посвященное столетию системы дополнительного образования. В теплой дружеской обстановке собрались педагоги, ветераны, депутаты городской думы города Калуги и представители органов власти. Для гостей мероприятия творческими коллективами был организован праздничный концерт.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

История дополнительного образования в России началась в 1918 году, когда в Москве было создано первое государственное внешкольное учреждение "Станция юных любителей природы". И вот уже на протяжении века дополнительное образование пользуется спросом и продолжает развиваться, открываются новые учреждения и направления деятельности. Наглядное подтверждение тому - открытие в Калуге детского технопарка "Кванториум".

Фото: Калужская городская Дума
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С праздником педагогов дополнительного образования поздравил глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов. Глава города отметил, что в Калуге всегда особое внимание уделяли развитию системы дополнительного образования: "В 2015 году по инициативе депутатов городской думы была разработана программа по ремонту дошкольных учреждений. В рамках этой программы был проведен ремонт и реконструкция помещений центра дополнительного образования "Созвездие". Также были выделены средства на проектирование детского технопарка "Кванториум". За успехи в работе глава Калуги вручил педагогам почетные грамоты и благодарственные письма.

Перед педагогами дополнительного образования стоят непростые цели: занять детей полезным делом, заинтересовать и помочь найти занятие по душе, а также дать выход лишней энергии.

Преподаватель Центра развития детей и юношества "Созвездие" Илья Уваров работает в сфере дополнительного образования около 10 лет и считает, что самое главное, когда занятия детям приносят им радость, это значит, что им интересно. Ну а первоочередная задача для педагога - помочь ребятам самореализоваться.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги
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