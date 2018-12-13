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13.12.2018 17:08
Проект: В регионах

ВТБ поддерживает расширение производства сыра в Белгородской области

13 декабря ООО "Ровеньки-маслосырзавод" (входит в МПК "Модекс") и австрийская компания Bertsch Foodtec подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого состоится поставка оборудования для масштабной модернизации действующих производственных мощностей белгородского предприятия. Проект реализуется при поддержке администрации Белгородской области и банка ВТБ.

Подписание инвестиционного соглашения состоялось в присутствии губернатора Белгородской области Евгения Савченко.

В рамках установленного лимита банком ВТБ открыта кредитная линия в размере 1,08 млрд рублей, финансирование осуществляется в рамках программы Минсельхоза РФ.  Запуск нового производства в эксплуатацию планируется в конце 2020 года. 

"Для молочно-товарного комплекса это очень значимый проект, не только для Белгородской области, но и для всей Российской Федерации. Представьте себе, что переработка молока достигнет объема почти тысячу тонн в сутки. При том, что мы сегодня производим полторы тысячи тонн. Возможно, на начальном этапе придется закупать молоко и в других регионах, но мы все сделаем за короткий промежуток времени для  того, чтобы необходимое его количество производить на территории Белгородчины", - подчеркнул губернатор области Евгений Савченко.

Глава холдинга Bertsch Хуберт Берч сказал: "Подписанное сегодня соглашение имеет очень высоко значение для Австрии. Это знак долгосрочных отношений и высокий уровень доверия между партнерами. Я очень рад, что благодаря масштабным планам бизнеса и поддержке областных властей реализация этого проекта стала возможной. Думаю, что в будущем будут реализованы подобные проекты и в других регионах России, ведь обеспеченность страны собственными сырами должна расти".

Руководитель ООО "Ровеньки-маслосырзавод" Сергей Лыбань отметил: "Совершенствование качества и вкуса продукции - это приоритет нашей работы, стимулом которой является высококлассный уровень сырья в регионе. Поэтому мы стремимся к  эталонным  образцам качества твердых сыров, и для достижения цели нам необходимо лучшее техническое оснащение. Наши специалисты  системно исследовали рынок и сделали вывод, что оборудование компании Bertsch Foodtec  - одно из самых лучших на сегодня. Уверен, что при грамотном использовании передовых технологий мы добьемся поставленных целей".

Руководитель департамента корпоративной сети - старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко подчеркнул: "Производство сыра в России продолжает расти, и эта динамика будет сохраняться. С молочно-производственной компанией "Модекс" ВТБ работает с 2010 года, и за этот период мы успешно реализовали ряд совместных проектов. Будем рады и дальше оказывать поддержку развитию качественного импортозамещающего пищевого производства".

МПК "Модекс" (бренд "Сырный Дом") - группа компаний по производству высококачественных молочных продуктов, сыров и масло-жировой продукции, с опытом работы более 14 лет. На сегодняшний день МПК "Модекс" ("Сырный Дом")  занимает одну из лидирующих позиций на российском рынке молочной продукции. В состав компании входят два собственных молокоперерабатывающих завода - "Ровеньки-маслосырзавод" и МК "Богдановский". OОО "Ровеньки-маслосырзавод" - самое крупное промышленное предприятие Ровеньского района Белгородской области мощностью до 400 тонн переработки сырья в стуки. Ассортимент производимой продукции составляет более 200 наименований.

Пресс-релиз подготовлен пресс-службой ВТБ

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область
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