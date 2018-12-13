Две якутянки проследили историю своего кочевого рода до XVII века - до первого письменного упоминания о далеких предках. А вот найти их потомков оказалось непросто. В администрации Среднеколымского улуса, куда уводили следы эвенского рода Донрэткын, развели руками: нет у нас в районе людей с такой фамилией!

Изготовленных Аксиньей Ефимовой кукол-северянок и пошитых ею по старинным лекалам эвенских костюмов хватило для открытия в Якутске персональной выставки. Фото: Владимир Таюрский/РГ

Фамилии у наших героинь оказались самые обычные. Аксинья Ефимова и Ольга Подобашева живут в Якутске. Они переехали в город с берегов Колымы в разное время и именно здесь занялись поиском своих корней. Ольга называет Аксинью Ивановну старшей сестрой, но на деле они просто родственницы - из одного старинного рода охотников и оленеводов, который и восходит к роду Донрэткын.

- Я всю жизнь проработала выездным фельдшером "скорой" в Среднеколымской районной больнице. Изучать историю и культуру своего народа не было времени. А когда вышла на пенсию, переехала семьей в Якутск, и потянуло меня в архивы, искать следы бабушек, прабабушек, прадедушек... Искала упоминания о родных, а нашла целую историю большого старинного рода. Удалось добраться до челобитных казаков-первопроходцев. И там обнаружила, что род наш Донрэткын еще в XVII веке платил ясак царю, - рассказывает Аксинья Ефимова.

Это открытие подстегнуло ее интерес ко всему, что связано с кочевым племенем. Менее десяти лет потребовалось пенсионерке, чтобы стать настоящим профессором в этой сфере знаний. Сейчас она преподает эвенскую культуру на курсах в Национальной библиотеке имени А.С. Пушкина.

Ефимова знает множество обрядов, которые в старину, наверное, и обрядами-то никто не считал. Некоторые действия были столь же обыденными, как сейчас налить в термос горячего чаю перед дальней поездкой.

- А вот как жена в нашем роду отправляла мужа на охоту. Возьмет его рукавицы, подвязанные к тесемкам, положит в одну из них остывший уголек из камелька и давай закручивать тесемки в веревочку, чтобы непонятно было, к какой из них какая варежка привязана. А потом берет тесемки за концы и раскручивает все обратно. Если рукавичка с угольком окажется в правой руке, мужу можно идти на охоту, духи сегодня благосклонны. Но если в левой - никакой охоты: удачи не будет, - рассказывает и показывает Аксинья Ивановна.

Охотник доволен, что супруга предупредила его о плохом настроении духов. И невдомек мужику, что перед этим она проверила запасы мяса и решила, что их еще достаточно, зато домашней мужской работы накопилось много. А пометить тесемки - не проблема. Такая вот игра в наперсток на старинный лад.

У Аксиньи Ефимовой есть прекрасная помощница - Ольга Подобашева. Не только родственница, но и живой носитель старинной культуры эвенов.

- Мои детство и юность прошли в ярангах, и там все было пропитано стариной. Помню, бабушка сядет вечером у камелька, прикроет глаза и начинает петь. Она пела не те песни, что звучали по радио. Древние. Слова перемежала имитацией голосов птиц. Я и сейчас помню все интонации, - говорит Ольга Семеновна.

Она рассказывает, что рядом со входом в яранге висел эвенский календарь - почерневшая от времени доска, испещренная рядами зарубок. Взрослые пользовались им по назначению.

Непросто в городских условиях воссоздавать то, что в тайге и тундре выглядит естественным

- Бывало, спрошу: "Мам, какой сегодня день?" Та ворчит: "Вон календарь на стене", - вспоминает Подобашева. - А я в нем ничего не понимала.

Этот календарь она сохранила. А Аксинья Ефимова даже внуков научила исчислять время по родовой реликвии.

- На самом деле он очень простой. Зарубки, обозначающие дни, соответствуют частям тела человека, - поясняет она.

Ольга Подобашева, покочевав с оленьими стадами, вышла замуж за приезжего строителя, нарожала восемь детей, после чего большое семейство перебралось в столицу республики. Здесь и начались настоящая дружба и сотрудничество между двумя родственницами, волею судьбы оторванными от корней и оказавшимися рядом.

Донрэткын переводится с эвенского как "таежные люди". Кочевали они не только по колымским просторам, но и до Чукотки добирались. Именно там нашел себе жену будущий отец Ольги Подобашевой.

- Было у наших два тотема - глухарь и росомаха. Глухарь, считалось, помогает охотникам. А росомаху почитали оленеводы, потому что из мест, облюбованных этим зверем, волки сразу уходят. Теперь я знаю, что росомах наши предки даже подкармливали, чтобы волчьи стаи не крутились рядом. Многое удается узнать только сейчас. И я надеюсь, что все это будет интересно другим, - говорит Аксинья Ивановна.

Две женщины, каждая на своем уровне, пытаются перенести знания о древней культуре кочевников, а в чем-то и саму ее на городскую почву. Одна знакомит со старинными обычаями всех желающих. Другая ведет "культурно-просветительскую работу" в своем большом семействе.

- Ой, сложно это дается. Всех дочек и внучек обшила эвенскими платьями. Девочки с радостью носят их в праздники, поют наши песни, танцуют. Но у внучек-то из-под национальных костюмов уже выглядывают славянские мордашки - кровей в нашем роду Донрэткын теперь намешано много, - смеется Ольга Семеновна.

И очень серьезно добавляет:

- Непросто в городских условиях воссоздавать то, что в тайге и тундре выглядит естественным. Но я хочу, чтобы мои дети и как минимум внуки знали свои корни.

Тем временем

Домашних оленей в родовых местах уже почти не осталось. В основном люди живут там за счет рыбалки и охоты. Многие сородичи разъехались, их следы Аксинья Ефимова находит в Магаданской области и даже в Хабаровском крае.