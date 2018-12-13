В Благовещенске СК заинтересовался перевязками скотчем в больнице

Следственный отдел Благовещенска начал доследственную проверку, опубликованной в СМИ информации о том, что одной из пациенток городской больницы после операции врачи сделали перевязку канцелярским скотчем вместо пластыря.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщается на сайте СУ СК по Амурской области.

Ранее комплексную проверку в медучреждении начало региональное министерство здравоохранения. Как сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства, от граждан поступали обращения и о других инцидентах в этой больнице.

По информации ТАСС, проверку этого факта также начала прокуратура Амурской области.