Камчатский врач спас женщину на борту самолета

Врач Камчатского центра медицины катастроф спас жизнь женщине, которой стало плохо на борту самолета, летевшего из Петропавловска-Камчатского в Москву.

"Александр Просин направлялся в очередную командировку, чтобы сопроводить домой на Камчатку ребенка, проходившего лечение в одном из федеральных медицинских центров. Когда воздушный лайнер находился над Якутией, одной из пассажирок стало плохо", - сообщили в пресс-службе минздрава Камчатского края.

Как оказалась, это была гражданка Узбекистана, которая собиралась улететь домой в Ташкент. Накануне в одной из клиник Камчатки медики диагностировали у нее острое заболевание и рекомендовали срочную госпитализацию. Но, несмотря на это, она села в самолет.

Пока врач оказывал помощь женщине, самолет направился в ближайший аэропорт. Спустя полтора часа борт приземлился в городе Мирном, и пациентку передали бригаде скорой помощи.