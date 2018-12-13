Тихоокеанский флот получит пятый противодиверсионный катер "Грачонок"

Тихоокеанский флот до конца нынешнего года получит противодиверсионный катер "Грачонок". Это пятый корабль данного проекта.

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, ходовые испытания катера уже близятся к завершению. Они проходят в акватории залива Петра Великого. После испытаний "Грачонок" будет служить в составе Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского фота.

"Грачонок" - продиводиверсионный катер проекта 21980. Предназначен для борьбы с диверсионно-террористическими группами. Выполняет задачи по охране государственных границ Российской Федерации. В основе данного проекта - новейшее радиоэлектронное вооружение, мореходность до четырех баллов и новые энергетические установки. Водоизмещение - 139 тонн. Скорость - 23 узла. Экипаж - восемь человек. На вооружении - переносной зенитный ракетный комплекс "Игла", противодиверсионные гранатометы.