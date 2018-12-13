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13.12.2018,  
11:23
Текст:  Светлана Цыганкова

Тихоокеанский флот получит пятый противодиверсионный катер "Грачонок"

Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости
Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

Тихоокеанский флот до конца нынешнего года получит противодиверсионный катер "Грачонок". Это пятый корабль данного проекта.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, ходовые испытания катера уже близятся к завершению. Они проходят в акватории залива Петра Великого. После испытаний "Грачонок" будет служить в составе Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского фота.

"Грачонок" - продиводиверсионный катер проекта 21980. Предназначен для борьбы с диверсионно-террористическими группами. Выполняет задачи по охране государственных границ Российской Федерации. В основе данного проекта - новейшее радиоэлектронное вооружение, мореходность до четырех баллов и новые энергетические установки. Водоизмещение - 139 тонн. Скорость - 23 узла. Экипаж - восемь человек. На вооружении - переносной зенитный ракетный комплекс "Игла", противодиверсионные гранатометы.

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