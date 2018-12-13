Живописные горные пейзажи Башкирии принесли ей звание второй Швейцарии. Недаром в регионе с каждым годом набирают популярность горнолыжный спорт и катания на сноуборде. Благо в республике созданы все условия: есть много центров с удобными подъемниками, качественной подготовкой трасс ратраками и искусственным оснежением склонов.

Куда поехать?

По данным госкомтуризма Башкирии, в регионе работает 17 горнолыжных центров (ГЛЦ). Так что выбор богатый.

- Склоны для новичков есть прак­тически везде, так же как и искусственное оснежение. Но лучше все же заранее поинтересоваться: сколько трасс работает, какой они сложности и в каком состоянии, - советует опытный горнолыжник Ирек Хасанов.

Наибольшей популярностью в регионе пользуются крупные горнолыжные центры, такие как "Абзаково", "Банное", "Мраткино", "Павловский парк" и "Куш-Тау". У каждого есть свои минусы и плюсы. К примеру, наиболее развитая инфраструктура в первых двух. Также там много длинных - по полтора - два километра - трасс. Есть тюбинг, гостиницы, кафе, прокат, детские комнаты. Однако цены в "Абзаково" и "Банном" несколько выше, да и количество туристов в выходные дни зашкаливает. В "Павловском парке" инфраструктура не хуже, но трассы короче.

"Мраткино" и "Куш-Тау" работают под эгидой республиканской спортшколы по горнолыжному спорту и сноуборду. Первый находится в черте города Белорецка и славится восемью трассами протяженностью до полутора километра. Второй - в Стерлитамакском районе.

- На наших трассах тренируются воспитанники спортшколы, проходят соревнования. Поэтому мы делаем упор на качественную подготовку склонов к катаниям и безопасность, - говорит и.о. директора спортшколы горнолыжного спорта и сноуборда РБ Наталья Шевцова.

Для уфимцев, не желающих тратить время на дорогу, есть комплексы "Олимпик Парк" и "Ак Йорт". Они находятся в черте города, имеют удобные парковки, кафе, прокат и хорошо освещены в вечернее время. Основной минус - небольшие перепады высот, сравнительно короткие (450 - 600 метров) трассы и очереди у подъемника в выходные.

Встречают по одежке

Итак, человек, решивший отправиться в горы, первым делом должен подготовить соответствующую экипировку.

- Если вы новичок, не стоит сразу покупать горные лыжи или сноуборд: вдруг после первого катания поймете, что этот вид спорта не ваш? В таком случае тратить в среднем 20 тысяч рублей на лыжи с ботинками или столько же на сноуборд с креплениями и специальными бутсами нецелесообразно, - говорит сотрудник службы проката спортинвентаря Ренат Масягутов.

Лучше, считает он, взять все необходимое напрокат: полный комплект горных лыж или сноуборда в ГЛЦ обойдутся от 250 до 400 руб­лей в час. Стоит захватить защитный шлем и очки. Начинающим сноубордистам не помешают специальные шорты.

Кстати, горнолыжный костюм - вовсе не обязателен, однако его преимущества перед обычной курткой с брюками очевидны: не промокает, не продувается и не перегревает.

- Горнолыжная куртка отлично впишется в повседневный гардероб для активных зимних прогулок, - говорит консультант спортмагазина Ильгиз. - Только белый цвет выбирать не стоит, чтобы не "сливаться" с ландшафтом. К тому же яркая одежда поднимает настроение.

Кому можно

Специалисты утверждают: учиться кататься на горных лыжах никогда не поздно!

- У меня был случай, когда я учил кататься четырехлетнюю девочку. Глядя, как малышка буквально за три дня встала на лыжи, ее бабушка тоже изъявила желание. В итоге мы и ее научили кататься. Теперь они ежегодно приезжают к нам из Москвы в сезон, - поделился историей из практики инструктор ГЛЦ "Мраткино", кандидат в мастера спорта по горнолыжному спорту Дмитрий Хлесткин.

Специалисты отмечают: с возрастом встать на лыжи или сноуборд сложнее не с физической, а с моральной точки зрения.

- Мы учим деток кататься с четырех лет. Малыши не понимают опасности и едут на эмоциях. Лишь по мере взросления появляется страх. Перебороть его - самое сложное в горнолыжном спорте, - считает тренер младших групп республиканской спортшколы горнолыжного спорта и сноуборда Эльвира Ларионова.

Однако есть реальные медицинские противопоказания для занятий зимним экстримом. Это - беременность, высокое давление, проблемы с координацией движений и "свежие" травмы ног и спины. Кроме того, крайне опасно выходить на трассу в состоянии алкогольного опьянения, предупреждают специалисты.

Едем по зеленой!

Приехав на горнолыжку и взяв инвентарь, важно найти учителя. Лучше если это будет профессиональный инструктор, в крайнем случае - опытный товарищ. За услуги первого придется заплатить: час стоит от тысячи рублей. Многим хватает 45 минут, и они уже готовые горнолыжники. Друзья учат обычно бесплатно, но не всегда это также эффективно, как обучение у профессионалов.

- Перед началом катания внимательно изучите расположение всех склонов и подъемников, а также технику безопасности. Новичкам лучше начинать с учебных трасс, а потом переходить на зеленые трассы (более легкие для прохождения). Не спешите опробовать красные и тем более черные склоны, всему свое время, - советуют инструкторы.

Кстати, отработать технику можно с помощью видеосъемки, которая поможет увидеть свои ошибки и исправить их.

Важно помнить: нельзя гнать по горе по прямой, иначе есть вероятность столкнуться с впереди едущим и что-нибудь себе сломать. Не стоит перенапрягаться, при необходимости лучше остановиться и отдышаться. Но запрещено и рассиживаться на трассе, особенно по центру склона или под трамплином: вас должно быть видно съезжающим сверху спортсменам. Соблюдение этих правил - залог безопасности, вашей и окружающих.

Где тонко, там и рвется

- Чаще всего на горе получают переломы голеней, плечевой кости, предплечий и сотрясение головного мозга. Но лидер травм в горах - повреждение коленных суставов, менисков и связок, - рассказывает торакальный хирург клиники башгосмедуниверситета, спорттурист и горнолыжник Евгений Ионис.

По его словам, избежать большинства травм возможно. Для этого нужно, во-первых, защитить голову шлемом, а ноги - наколенниками. Во-вторых, заранее предупредить прокатчика о своей неопытности, тогда он ослабит пружину на креплениях, чтобы лыжи легко отстегивались при падении. В-третьих, нужно учиться правильно падать.

- Чаще всего в травмпункт горнолыжники и сноубордисты попадают из-за неверной оценки уровня своего мастерства. Катаемся мы хуже, чем нам кажется. Не стоит любой ценой "докатывать" купленное время. Если чувствуете усталость или просто накатались, значит достаточно. В этот момент риск не справиться с управлением лыжами или сноубордом резко возрастает, - советует док­тор Ионис.

Еще важный совет от опытных горнолыжников: оформите страховку. В случае несчастного случая она поможет вам получить качественную медпомощь. А главное - надо поддерживать хорошую физическую форму круглый год. Тренированные мышцы помогут избежать травм даже при больших нагрузках.

10 ПРАВИЛ ЛЫЖНИКОВ



- Уважай окружающих.



- Контролируй скорость и направление движения.



- Едущий впереди имеет приоритет при выборе направления движения.



- Спортсмен, обгоняющий другого, полностью отвечает за выполняемый им маневр.



- Начинающий движение спортсмен должен посмотреть вверх и вниз по склону, чтобы убедиться в безопасности своего движения.



- Лыжник или сноубордист должен избегать остановки на склонах в узких местах или там, где видимость ограничена.



- Подниматься и спускаться без лыж следует у края трассы.



- Каждый должен соблюдать знаки и разметку, правила катания.



- Долг каждого лыжника или сноубордиста - оказать помощь пострадавшему при несчастном случае.



- Все участники инцидента и свидетели должны обменяться контактами.

Цифра



800 тысяч человек в год принимают горнолыжные комплексы Башкирии.