В Чувашии завершается реализация проекта "Формирование комфортной городской среды" на этот год. По данным Минстроя республики, работы по благоустройству завершены на 96 процентов.

На сегодня это 43 дворовые территории, 20 общественных пространств и четыре парка.

Пока продолжаются работы на трех общественных территориях: парка культуры и отдыха в поселке Урмары, арт-пространства "Музейный сад" в городе Алатыре и возле универмага "Шупашкар" в Чебоксарах. Сдать преображенные объекты обещают к 20 декабря. В 2018 году на реализацию этого проекта направлено 286 миллионов рублей, из них 268 миллионов - средства федерального бюджета. Финансирование получили 14 муниципальных образований республики.

В следующем году объем финансирования программы увеличится почти до 387 миллионов рублей. Планируется благоустроить 23 общественных пространства. При этом глава Чувашии Михаил Игнатьев подчеркнул, что в благоустройстве территорий возле торговых центров должны прежде всего участвовать расположенные там коммерческие организации. А за счет федеральных средств нужно обустраивать больше парков и скверов, а также мест для прогулок и активного отдыха.

В этом году благоустройство в Чувашии проходило в рамках программы инициативного бюджетирования. С привлечением средств жителей обустраивались дворовые территории, проезды к ним и общественные пространства. Кроме того, деньги выделял Дорожный фонд Чувашии.

В общей сложности на формирование комфортной городской среды на территории республики в этом году выделен 391 миллион рублей.