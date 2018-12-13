На сегодня это 43 дворовые территории, 20 общественных пространств и четыре парка.
Пока продолжаются работы на трех общественных территориях: парка культуры и отдыха в поселке Урмары, арт-пространства "Музейный сад" в городе Алатыре и возле универмага "Шупашкар" в Чебоксарах. Сдать преображенные объекты обещают к 20 декабря. В 2018 году на реализацию этого проекта направлено 286 миллионов рублей, из них 268 миллионов - средства федерального бюджета. Финансирование получили 14 муниципальных образований республики.
В следующем году объем финансирования программы увеличится почти до 387 миллионов рублей. Планируется благоустроить 23 общественных пространства. При этом глава Чувашии Михаил Игнатьев подчеркнул, что в благоустройстве территорий возле торговых центров должны прежде всего участвовать расположенные там коммерческие организации. А за счет федеральных средств нужно обустраивать больше парков и скверов, а также мест для прогулок и активного отдыха.
В этом году благоустройство в Чувашии проходило в рамках программы инициативного бюджетирования. С привлечением средств жителей обустраивались дворовые территории, проезды к ним и общественные пространства. Кроме того, деньги выделял Дорожный фонд Чувашии.
В общей сложности на формирование комфортной городской среды на территории республики в этом году выделен 391 миллион рублей.