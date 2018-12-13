В Саратове в торговом центре девушку избили из-за тату и пирсинга

В Саратове в одном из торгово-развлекательных центров подростки избили девушку из-за татуировки и пирсинга.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области, инцидент произошел в среду в ТРЦ "Манеж" на проспекте Кирова. Два ученика 8 класса одной из городских школ избили 20-летнюю девушку, придравшись к ее татуировке и пирсингу. Полицейские, которых вызвала охрана торгового центра, вместе с сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии задержали двоих подростков 14 и 15 лет.

Саму девушку пришлось госпитализировать.