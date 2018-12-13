Россия начала испытания беспилотного перехватчика

В Томске начались летные испытания малого ударного беспилотника, способного перехватывать другие дроны. Аппарат получил название "Карнивора" (лат. Carnivora - плотоядное).

- Это ударник малого класса. Он может стартовать с неподготовленных площадок и барражировать 10-15 часов, а также реагировать на угрозы - например, минометные точки, - рассказали ТАСС создатели дрона из НПП "Микран". 40-килограммовый самолет с пятиметровым подвижным крылом невосприимчив к средствам электронного подавления, может летать без спутниковой навигации и сбивать замеченные квадрокоптеры при помощи сеткометов.

"Карнивора" имеет 30-литровый отсек для полезной нагрузки и несколько типов кассет под осколочные и фугасные боеприпасы. Балансировка нагруженного аппарата регулируется перемещением крыла. Скорость беспилотника 150 километров в час.