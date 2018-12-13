В Иркутске рабочий погиб в лифте на кондитерской фабрике

Следственные органы Иркутской области начали доследственную проверку по факту смерти рабочего на фабрике по производству кондитерских изделий. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

Проверка проводится сотрудниками следственного отдела по Ленинскому району. Предварительно установлено, что днем 13 декабря 36-летний мужчина получил на работе смертельную травму.

По некоторым данным, его зажало в шахте грузового лифта. Приехавшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть потерпевшего.

- В настоящее время следователи работают на месте происшествия, опрашиваются очевидцы, - рассказали в СК. - Известно, что мужчина состоял в трудовых отношениях с производственной компанией.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве. Не исключено возбуждение уголовного дела по части 2 статьи 143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".