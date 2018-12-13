К открытию сезона на горнолыжном курорте "Гора Соболиная", которое состоялось 8 декабря, областные перевозчики - компании "Байкальская ППК" и "Автоколонна-1880" предложили всем любителям зимнего отдыха новую услугу - первый комбинированный маршрут с использованием пригородных поездов и автобусов.

Теперь рейсы будут состыкованы по времени отправления и прибытия. Для того чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо купить билет на пригородные поезда № 6306 или № 6312, следующие в утренние часы из Иркутска до Слюдянки. На привокзальной площади в Слюдянке пассажиров этих поездов будет ожидать комфортабельный автобус, который и доставит их прямиком до "Горы Соболиной".

Обратно отправление автобусов и, соответственно, поездов предусмотрено в дневное и вечернее время. Рейсы будут выполняться в выходные и праздничные дни. В дальнейшем единый билет на автобус и поезд можно будет оформить в пригородных билетных кассах АО "Байкальская ППК".

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