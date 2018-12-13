В Красноярске запретят выгуливать животных возле детсадов и школ

В Красноярске до конца месяца вступят в силу новые правила поведения на территории школ, детских садов и центров образования.

Как сообщает пресс-служба администрации города, рядом с этими местами можно будет только гулять и заниматься спортом.

На территории всех образовательных учреждений нельзя будет курить, пить спиртное, выгуливать животных и использовать пиротехнику.

"В случае нарушения сторож нажмет тревожную кнопку. Сотрудники вневедомственной охраны приедут на место в течение нескольких минут. Правоохранительные органы и административные комиссии будут решать вопрос о привлечении к административной или уголовной ответственности", - заявили в мэрии.

В горадминистрации отметили, что ужесточать правила вынуждает жизнь: территории школ стали излюбленным местом для не совсем культурного отдыха горожан.