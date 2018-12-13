В Красноярском крае контейнер раздавил машину с людьми

В Рыбинском районе Красноярского края два человека погибли в ДТП. На их легковую машину упал контейнер из грузовика, который ехал навстречу, сообщает пресс-служба МВД по краю.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла на 985 километре трассы Р-255 "Сибирь". По предварительным данным, легковой автомобиль LADA Priora выехал на "встречку" в момент, когда там двигался грузовик Hyundai с полуприцепом. Чтобы избежать столкновения, водитель грузовика начал маневрировать, в результате чего на вылетевшую легковушку упал металлический контейнер, закрепленный на полуприцепе.

Водитель и пассажир LADA погибли на месте. Правоохранители устанавливают их личности, а также выясняют все обстоятельства ДТП.