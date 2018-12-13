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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Футболиста "Крыльев Советов" лишили прав за пьяное вождение

Текст: Вера Черенева

В Петербурге мировой суд участка №129 Невского района оштрафовал и лишил прав полузащитника самарского клуба "Крылья Советов" Евгения Башкирова. Причиной стало вождение автомобиля в состоянии опьянения, сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Фото: Анатолий Медведь/РИА Новости
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Башкирова задержали 14 октября в Самаре. Экспертиза показала, что концентрация алкоголя в его крови превышает норму в три раза.

На футболиста завели административное дело. Башкиров, который ранее выступал за "Зенит" и до сих пор прописан в Петербурге, ходатайствовал о переносе дела в населенный пункт по месту регистрации.

Суд с ним согласился, но это было единственное послабление.

Согласно решению суда, футболист оштрафован на 30 тысяч рублей, также его лишили прав на три года.

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