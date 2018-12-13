В петербургском супермаркете нашли сушеного леща с мухами

Житель Петербурга обнаружил в одном из сетевых магазинов сушеного леща, в упаковке с которым лежало несколько мертвых мух.

Горожанин выложил фотографии в социальные сети. В подписях к фотографиям указано, что лещ расфасован в упаковки по 250 граммов и продается за 59 рублей 20 копеек.

Сам Алексей Сидоров никуда с жалобами на нарушение санитарного законодательства не обращался. Тем не менее, как сообщили "РГ" в Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, о фотографиях с рыбы с мухами в ведомстве уже знают.

Сейчас информация о сомнительном леще передана в отдел надзора за питанием населения. В ближайшее время санитарные врачи намерены разобраться, что за лещ продается в супермаркете и действительно ли в довесок к рыбе покупателям предлагают насекомых.