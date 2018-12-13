В Вологде завершился кинофестиваль "Свидание с Россией"

В Вологодской области завершился IX Международный фестиваль туристических кинофильмов и телепрограмм "Свидание с Россией".

Проект, который популяризирует историко-культурное наследие России средствами кино и телевидения, собрал более 50 фильмов и телепрограмм. В конкурсной программе участвовали 33 киноленты из разных уголков России, а также из Индии и Литвы.

Гран-при фестиваля получил фильм "Параджанов Тарковский Антипенко. Светотени" и режиссёр Андрей Осипов. Специальный приз, учрежденный правительством Вологодской

области, был вручен создателям документального фильма "INTO_нация Большой Одессы".

Стоит отметить, что одним из сценаристов и продюсером этого фильма стала обозреватель "РГ" Сусанная Альперина. А героями ленты - популярные одесситы: Роман Карцев и Михаил Жванецкий, участники "Квартета И" Ростислав Хаит и Леонид Барац.

В номинации "Летопись России", где были представлены фильмы об истории регионов страны, первого места удостоилась картина "Нация".

Ленты, посвященные путешествиям, соревновались в номинации "В Россию за приключениями". Победителем здесь стал фильм "Медведи Камчатки. Начало жизни", а специальным призом отметился "Дядя Саша, или Полет над Россией".

В рамках фестиваля состоялся также конкурс сценариев фильмов о Николае Рубцове. Его победителем стал писатель Николай Рогожин.