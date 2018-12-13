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13.12.2018,  
12:33
Текст:  Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Видео: Корвет Балтфлота отстрелялся из "Редута"

Корвет Балтийского флота "Сообразительный" провел плановую ракетную стрельбу в море на учениях по противовоздушной обороне.

В программу боевых упражнений в Балтийском море входила практическая стрельба зенитным ракетным комплексом морского базирования вертикального пуска "Редут". Как сообщила пресс-служба Западного военного округа, боевые расчеты корабля успешно поразили все высокоскоростные и низколетящие воздушные цели.

Фото: Павел Львов / РИА Новости
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Ракеты-мишени были запущены с малого ракетного корабля "Пассат" соединения ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы. Морской полигон Балтийского флота, где проходило учение, был объявлен временно опасным для гражданского судоходства и полетов авиации. Безопасность на время учения обеспечивали 12 надводных кораблей и судов обеспечения флота.

Справка "РГ"

Корвет "Сообразительный" - второй корвет проекта 20380, был передан Балтийскому флоту в октябре 2011 года. Головным кораблем серии является корвет "Стерегущий", вошедший в состав БФ в 2007 году.
Корабли этого класса являются принципиально новыми по своим тактико-техническим характеристикам и боевым свойствам. В числе их главных достоинств - многофункциональность, компактность, малозаметность, высокий уровень автоматизации и интеграции систем управления. Водоизмещение - 2000 тонн, длина - более 100 метров, максимальная скорость - до 27 узлов, дальность автономного плавания - 4000 миль.

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