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13.12.2018 18:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани 15 учеников лицея госпитализировали с кишечной инфекцией

В Краснодарском крае 15 учеников лицея №4 города Славянск-на-Кубани госпитализировали с подозрением на кишечную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

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Как уточнили в ведомстве, пострадали дети в возрасте от 7 до 16 лет. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Отмечается, что сегодня, 13 декабря, на занятия в лицей не явились более 250 учеников. Сейчас образовательное учреждение закрыто на карантин.

В пресс-службе администрации Славянского района уточнили, что по факту группового заболевания кишечной инфекцией краевой Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование.

Сейчас специалисты проверяют воду, продукты и санитарное состояние помещений лицея. Уже закончен осмотр учеников. Работники пищеблока, техслужащие обследованы на вирусы и кишечные инфекции.

В центральной районной больнице сформированы 12 медицинских бригад, которые будут посещать на дому учеников, не вышедших на занятия.

По факту отравления СУ СК РФ по Краснодарскому краю проводит доследственную проверку.

Общество Здоровье Общество Образование Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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