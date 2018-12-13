На Кубани 15 учеников лицея госпитализировали с кишечной инфекцией

В Краснодарском крае 15 учеников лицея №4 города Славянск-на-Кубани госпитализировали с подозрением на кишечную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Как уточнили в ведомстве, пострадали дети в возрасте от 7 до 16 лет. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Отмечается, что сегодня, 13 декабря, на занятия в лицей не явились более 250 учеников. Сейчас образовательное учреждение закрыто на карантин.

В пресс-службе администрации Славянского района уточнили, что по факту группового заболевания кишечной инфекцией краевой Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование.

Сейчас специалисты проверяют воду, продукты и санитарное состояние помещений лицея. Уже закончен осмотр учеников. Работники пищеблока, техслужащие обследованы на вирусы и кишечные инфекции.

В центральной районной больнице сформированы 12 медицинских бригад, которые будут посещать на дому учеников, не вышедших на занятия.

По факту отравления СУ СК РФ по Краснодарскому краю проводит доследственную проверку.