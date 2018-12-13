СК обнародовал видео наезда Mercedes на полицейского в Челябинске

Следственным управлением СК по Челябинской области обнародовано видео резонансного ДТП, на котором 15-летняя школьница на Mercedes сбила пытавшегося ее остановить сотрудника ДПС. Запись получена с видеорегистратора одного из автомобилей, сообщили в четверг в следственном ведомстве.

- К нам поступили материалы проверки по факту причинения травм сотрудникe ДПС Челябинска, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - По предварительным данным, в ночь на 17 ноября 15-летняя местная жительница, находившаяся за управлением легкового автомобиля, совершила наезд на сотрудника ДПС на автодороге "Меридиан" в Калининском районе Челябинска. Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать уголовно-правовую оценку действиям сотрудников полиции, не зафиксировавшим данное происшествие в установленном законом порядке. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уже сообщала "РГ", о дорожном инциденте стало известно от очевидцев из соцсетей. С их слов, c 15-летней девочкой в иномарке находился ее приятель. Причем, судя по поведению на дороге, оба были неадекватны. Однако в полиции дело явно пытались замять. И люди не исключают, что ситуацию вмешались влиятельные родственники подростков.

В ГУ МВД региона сообщили, что по факту инцидента инициировано собственное служебное расследование, результаты которого подставлены под контроль руководителем полицейского главка.

- В случае установления вины сотрудников полиции в отношении них будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством, - отметили в ГУ МВД региона.

Ранее прокуратура усмотрела в инциденте признаки состава преступления о применении опасного насилия к представителю власти (часть 2 статьи 318 УК РФ), а также злоупотребление и превышение должностных полномочий (часть 1 статьи 285 и часть 1 статьи 286 УК РФ) со стороны скрывших факт ДТП полицейских.