Рэпер и актер Ty Dolla $ign может получить 15 лет тюрьмы

Американский рэпер, актер и продюсер Тайрон Уильям Гриффин-младший, более известный под своим сценическим именем Ty Dolla $ign, может получить от десяти до пятнадцати лет тюрьмы по трем статьям, связанным с запрещенными законом веществам.

Как сообщает TMZ, артист его друзья, расслабленно передвигавшиеся в автомобиле, были задержаны в сентябре этого года в Атланте после того, как их остановили офицеры полиции и далее унюхали характерные запахи. А, проведя обыск, обнаружили в машине ряд веществ.

При этом сам рэпер и его адвокат Стив Сэдоу уверяют, что никакой вины Тайрона там нет. И его имя вот-вот будет очищено от наветов. Добрый знак - тот факт, что все деньги и украшения, что были изъятые у рэпера при аресте, ему уже возвращены. Так что дело-де теперь - лишь за рядом юридических формальностей.

Отмечается, что в машине также находился известный диджей и продюсер Skrillex, но обвинения были предъявлены только рэперу - как владельцу автомобиля.

Тайрону 33 года, родился в Лос-Анджелесе. Отец - Тайрон Гриффин-старший, участник фанк-группы Lakeside. При этом не секрет, что исполнитель криминален и состоит в локальной группировке, входящей в альянс Bloods. При этом брат Тайона состоял в основной враждующей им банде - Crips. Карьеру начал в 2011-м, находясь под большим влиянием Тупака Шакура. Сотрудничал с Крисом Брауном и Рианной.

Снялся в ряде фильмов и сериалов, в том числе "Белой вороне" и комедии со Снуп Доггом "Мак и Девин идут в школу".

Композиции Ty Dolla $ign, среди прочего, звучат в "Отряде самоубийц", фэнтези-боевике с Уиллом Смитом "Яркость", восьмом "Форсаже", лентах "Три икса: Мировое господство", "Красотка на всю голову", сериале "Атланта".