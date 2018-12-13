Весной 1931 г. восемь афроамериканцев были приговорены судом штата Алабама к смертной казни за преступления, которые они не совершали, - изнасилования белых женщин.

Наказанные судьбой

Изменения в социальной структуре американского общества, увеличение числа темнокожих пролетариев, занятых в сельском хозяйстве и промышленном секторе, отразились на содержании негритянского вопроса. Развитие экономики создало условия для массовой пролетаризации чернокожего населения Штатов, что в совокупности с расовой дискриминацией приводило к выводу о необходимости соединения борьбы афроамериканцев за равноправие с борьбой всех трудящихся США.

Весной 1931 г. восемь афроамериканцев были приговорены судом штата Алабама к смертной казни за преступления, которых они не совершали, - изнасилования белых женщин. Нашумевшее дело стало примером расовой несправедливости в США. Ожидая своей участи в камере смертников, юноши писали: "Мы приговорены к смерти за то, чего мы никогда не делали. Только потому, что мы рабочие, и рабочие негры, мы должны умереть. Все мы моложе 20 лет. Одному из нас 13, другому - 14 лет. Мы и наши товарищи голодали. Мы хотели помочь им и себе и в поисках работы сели на товарный поезд, идущий в Мобиле, откуда нас стащила разъяренная толпа"1.

Как боролись против суда Линча

Американские коммунисты создали сеть вспомогательных организаций, осуществлявших различные кампании по инициативе партии2. Такой структурой стал и Американский негритянский рабочий конгресс (АНРК), созванный 25 октября 1925 г. в Чикаго.

Одним из направлений деятельности АНРК стала борьба с наиболее жестоким проявлением расизма - судами Линча - убийствами негров без суда и следствия. Акты самосуда были частью продуманной кампании террора по подавлению социального протеста. Представители АНРК использовали в своей кампании против линчеваний разнообразные методы вплоть до проведения общенациональных митингов. Были выпущены листовки, призывающие остановить массовый террор на Юге с лозунгами "Смертная казнь для линчевателей, полная свобода и самоопределение для негров!", "Уничтожим террор Линча!"3.

Тем временем "Дело юношей из Скоттсборо" привлекло внимание американской правозащитной организации - Международной защиты труда, созданной в 1925 году. Юридическая помощь сочеталась с проведением пикетов, уличных демонстраций, агитацией, кампаниями по сбору средств для поддержки семей осужденных, формированием рабочих групп молодежи. Людей, не равнодушных к этой мрачной истории, оказалось достаточно не только в США, но и в СССР.

Друзья и сочувствующие

Через год после начала судебного процесса над афроамериканцами в СССР началась активная фаза кампании протеста, документы о ходе которой отложились в РГАСПИ. Был создан специальный Комитет содействия Международной организации помощи борцам революции (МОПР) в проведении соответствующих мероприятий под председательством Максима Горького (см. док. N 1).

Был разработан комплексный план мероприятий, включавший в себя выпуск специальных номеров радиогазет "Пролетарий", "Комсомольская правда по радио", "Пионерская правда по радио" и др. с изложением хронологии и подробностей событий о процессе над юношами-неграми из Скоттсборо, проведение слетов представителей творческих профессий с целью обращения к интеллигенции всего мира, расклейку плакатов и раздачу листовок с призывами проявить внимание к проблеме невинно осужденных негров и требованиями их немедленного освобождения и другие (см. док. N 2).

Множество протестных заявлений прислано в адрес Комитета содействия и Исполкома МОПРа (см. док. N 3-5). Их суть сводилась к следующим основным положениям:

- "дело парней из Скоттсборо" признавалось лишь частным случаем проявления расового дискурса в американском обществе;

- единственно верным способом разрешения данной ситуации и аналогичных ей был обозначен революционный подход;

- основной целью принимаемых мер являлось пробуждение классового самосознания и сплочение революционных сил трудящихся.

Советского человека в тот период действительно заботили проблемы заокеанских друзей-пролетариев независимо от их происхождения. Голос советского общества звучал в унисон с официальной позицией Коммунистического интернационала по негритянскому вопросу - его было необходимо сделать объектом особого, тщательного анализа. Не случайно еще в 1921 г. Г.Е. Зиновьев на заседании исполкома Коминтерна впервые поставил на повестку дня вопрос о целесообразности организации Комитета для изучения вопроса о чернокожих (правда, здесь речь шла о Южной Африке, в которой местные темнокожие жители боролись за свои права)4.

Заметим, что отношение к расовой проблеме в США в Коминтерне было неоднозначным - были споры о том, куда отнести негритянский вопрос - к расовой проблеме или к вопросу о классовой борьбе, а также отмечались попытки отождествлять его с вопросом национальным.

Итогом протестной кампании 1932 г. в СССР и масштабной работы американских коммунистов стал неоднократный перенос окончательного решения по "делу юношей из Скоттсборо", а затем и отмена смертной казни для всех обвиняемых. По мнению Коминтерна, политическое значение этого громкого дела состояло в том, что международное движение организованных масс, развернувшееся вокруг него, разрушило иллюзии о всевластии буржуазной судебной системы и продемонстрировало позитивную роль межрасовой солидарности трудящихся. До избрания президентом США первого в истории афроамериканца - Барака Обамы - оставалось три четверти столетия, или 76 лет...

В публикации использованы документы, отложившиеся в РГАСПИ (Ф. 539. Оп. 2).

Публикацию подготовила главный специалист РГАСПИ Мария Тимофеева.

N 1. Состав комитета содействия МОПР (Международная организация помощи борцам революции)

3 января 1932 г.

Комитет содействия МОПРу СССР в проведении кампании протеста против готовящейся казни в Скоттсборо

Председатель - М. Горький.

Члены - Анцелович (ВЦСПС)

Бах Академик

Гидаш Анатоль

Иллеш Бэла

Лепешкин (ЦК МОПР) [зачеркнуто, вписано простым карандашом Дирдо]

Луначарский

Муссо (Индонезия)

Педмор (Профинтерн)

Стасова

Троицкий (Ком. Правда)

Уайтман (негритянский обществен. деятель)

Цехер (Рабочая Газета)

Шевелева (ЦК МОПР)

РГАСПИ. Ф. 539. Оп. 2. Д. 501. Л. 1. Подлинник. Машинописный текст с пометами.

N 2. План развертывания массовых мероприятий Комитета содействия МОПР СССР в связи с утверждением Верховным судом штата Алабама приговора над восемью юношами-неграми Скоттсборо

23 февраля 1932 г.

1. Выпустить специальные номера радио-газет "Пролетарий", "Комсомольская правда по радио", "Крестьянской радио-газеты", "Пионерской правды по радио" (провести вопрос через члена Комитета т. Феликса Кона).

2. Провести в Колонном Зале Дома Союзов всесоюзную двухстороннюю радио-перекличку протеста с выступлениями Магнитогорска, ХТЗ, Ростсельмаша, Днепростроя, Электрозавода, Нижегородского Автогиганта, Дебальцевского ж.д. узла, Баку, Сталино (Донбасс) (через т. Кона).

3. Выпустить чрезвычайный бюллетень для ТАСС с особой надписью Сектора Печати ЦК ВКП(б) для обязательного напечатывания во всех газетах (центр., обл., район., фаб., зав.) в вариантах: а) для центральной печати, б) для обл. печати, в) для районной печати, г) для ф. з. печатных газет. Содержание: Статья о деле Скоттсборо + подборка (телеграммы, из обращения ЦК МОПР и т.п.) (Особая надпись Сектора Печати ЦК ВКП(б) через Е.Д. Стасову).

4. Провести общемосковский слет писателей, ученых, артистов, художников и инженеров с организацией обращения к интеллигенции всего мира, с привлечением МОПР, ФОСП, ВОАПП, РАНП, РАПП, МАПП, ЦБ СНР, ВМБИТ, ФОСХ, "Литгазеты", ЦК РАБИС, РАБПРОС. На слете выступления писателей и поэтов.

5. Выпустить лозунговую листовку протеста для поездов, вокзалов, почт, магазинов, расклейки на улицах, для трамваев, для кино и театров в тираже 3.000.000 экз. (через т. Халатова).

6. Заказать световой транспарант для Каланчевской площади "Вырвем 8 юношей-негров в Скоттсборо из лап палачей".

7. Заказать специальный номер "Электрической газеты" над "Известиями".

8. Провести общемосковский слет иностранных рабочих и специалистов с обращением к пролетариату Америки (Ахманов).

9. Изготовить через Союзкино лозунги о Скоттсборо в тираже 1.000 экз. - метраж 30 метров для кино.

РГАСПИ. Ф. 539. Оп. 2. Д. 501. Л. 2. Подлинник. Машинописный текст с пометами.

N 3. Протест Центрального Совета Секции Научных Работников против готовящейся в Скоттсборо казни.

[1932 г.]

II Всесоюзный Пленум Центрального Совета Н. Р. шлет свой голос возмущенного протеста против очередной классовой расправы американских капиталистов над негритянскими юношами, которых убийцы Сакко и Ванцетти, организаторы обезьяньего процесса и рыцари Ку-Клукс-Клана собираются сжечь 13го мая на электрическом стуле.

Американская буржуазия широко применяет методы разжигания национальной и расовой ненависти для того, чтобы отвлекать внимание эксплуатируемых ею масс от борьбы за свои интересы с классовыми угнетателями и поработителями. Негр - излюбленный американскими буржуа объект расовой травли. Христолюбивые капиталисты Соединенных Штатов запирают негров в своеобразные гетто XX века, закрывают им совместный с белыми доступ в учебные заведения, создают вокруг них общественный карантин. Они воскрешают права средневековья, предавая негров линчеванию. За одни только послевоенные годы в Америке растерзано судом Линча несколько тысяч негров. Быстро фашизирующаяся как и во всем капиталистическом мире буржуазная наука Америки не только не выражает протеста против варварских поступков просвещенных цивилизаторов, но верная своей классовой природе стремится всячески помочь своим капиталистическим хозяевам. В результате являются "ученые" труды, облегчающие работу фашистских палачей, обосновывающие "реальную дефективность" и интернациональную неполноценность негров.

II Пленум ЦС Секции Научных Работников Советского Союза - страны, где благодаря диктатуре пролетариата навсегда уничтожено национальное угнетение и созданы условия братского сотрудничества сотен национальностей, строящих совместными усилиями новую, социалистическую культуру - присоединяет голос 50 000 ученых к общему голосу возмущения и негодования варварской расправой американской буржуазии над трудящимися неграми.

Вместе с рабочим классом СССР, вместе с советскими писателями и художниками, вместе с трудящимися всего Советского Союза мы требуем отмены приговора. Путь негодующий протест мирового пролетариата сделает невозможным осуществление возмутительного убийства узников Скоттсборо. Центральный Совет Секции Научных Работников призывает всех ученых Советского Союза, всю Советскую интеллигенцию активно бороться под знаменем международной организации Помощи Революционерам, под знаменем МОПРа за жизнь сотен тысяч пленников капитала - борцов за мировую революцию.

Долой белый террор гибнущего империализма.

Да здравствует интернациональная солидарность трудящихся.

Председатель Центр. Совета Секции Научных Работников СРП - академик Б.А. Келлер.

И. О. Ответственный секретарь ЦБ СНР - профессор Т.К. Баммель. Бусыгин - Ленинград, Барыкина - Архангельск, Николаев - Н. Новгород, Дернов - Воронеж, Ласточкин - Иваново, Кадачигов - Смоленск, Гершельман - Минск, Сарван - Харьков, Стариков - Свердловск, Сухов - Самара, Басов, Якубов, Лобанов - Уфа, Маннс, Рамзаев - Саратов, Трубчиков - Ростов-Дон, Маркосян - Эривань, Владимиров - Баку, Умбетов - Ташкент, Тагиров - Казань, Дробышев - Новосибирск, Цветов - Хабаровск, Вегер - Москва, Б.И. Ильин - Алма-Ата.

РГАСПИ. Ф. 539. Оп. 2. Д. 501. Л. 51-53. Подлинник. Машинописный текст с пометами.

N 4. Резолюция, принятая на собрании иностранных моряков в новороссийском Интерклубе 3 марта 1932 г.

Группа иностранных моряков, совместно с клубным активом в количестве 87 человек при Интерклубе, выражает свой протест против варварской расправы классового суда буржуазной юстиции Америки над 8ю негритянскими юношами в Скоттсборо. Американский капитализм, раздираемый кризисом, пытается всю тяжесть его перенести на плечи рабочего класса, натравляя одну нацию на другую и тем самым ослабить единый фронт классовой борьбы.

Вся виновность юношей в том, что они - сыны рабочего класса.

Мы протестуем против расправы над невинными и отвечаем на приговор усилением помощи политзаключенным капиталистических стран, вступлением в ряды МОПРа и укреплением работы по интернациональному воспитанию.

По поручению собрания [подпись].

РГАСПИ. Ф. 539. Оп. 2. Д. 501. Л. 37. Подлинник. Машинописный текст.

N 5. Резолюция протеста

За освобождение 8 негритянских юношей Скоттсборо

25 апреля 1932 г.

Заслушав доклад тов. Скорнякова о зверском фашистском терроре американской буржуазии, мы, домохозяйки и жены рабочих и служащих города Лысьвы в количестве 4 чел., категорически протестуем против зверской расправы американской буржуазии с рабочими неграми Скоттсборо. Мы не дадим растерзать американской буржуазии молодых рабочих негров, невинно приговоренных к смертной казни через электрический стул.

Мы домохозяйки - жены рабочих и служащих требуем немедленной отмены смертного приговора и полного освобождения 8ми негритянских юношей в Скоттсборо. В ответ американской буржуазии и их помощникам фашистам мы домохозяйки - жены рабочих и служащих еще сильнее сплотимся вокруг коммунистической партии и еще сильнее возьмемся за дело и укрепления рядов мопровской организации, усилим материальную помощь узникам капитала, все как один поддерживаем вызов магнитогорцев выпустить новый заем пятилетки. Мы уверены, что смертные приговоры, пытки и казни, расстрелы голодных демонстраций не остановят надвигающейся мировой пролетарской революции.

Будем уверены в том, что наша победа на фронте построения социализма является победой всего мирового пролетариата.

По поручению митинга подписываем - Орлова, Клюева, Ермакова, Беляева

РГАСПИ. Ф. 539. Оп. 2. Д. 501. Л. 93. Подлинник. Машинописный текст.

1. РГАСПИ. Ф. 539. Оп. 5. Д. 468. Л. 41.

2. Коммунистическая партия США (с 1921 по 1929 гг. известная как Рабочая партия Америки) приобрела статус постоянно действующей официальной партии в 1921 г., в результате объединения двух коммунистических движений - одного под руководством Ч. Э. Рутенберга (1882-1927), и другого - Дж. С. Рида (1887-1920).

3. РГАСПИ. Ф. 515. Д. 2204. Л. 4; Д. 2204. Л. 18 об.

4. РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 1 Д. 28. Л. 50.