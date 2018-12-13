Роспотребнадзор напомнил о запрете упоминания ведомства в рекламе

Роспотребнадзор предостерег от неправомерного использования названия ведомства в рекламе. Сейчас в интернете широко распространяется так называемая контекстная реклама, в заголовке и содержании которой указана недостоверная информация.

"Указание, что на ресурсах www.защита-прав-потребителя-москва.рф, www.роспотребнадзор-защита.рф, www.потребнадзор-зпп.рф/роспотребнадзор‎, www.потреб-контроль.рф расположен официальный сайт Роспотребнадзора, возможен прием жалоб, ведется "горячая линия" или осуществляется иная публично-правовая деятельность, присущая федеральному органу государственной власти - является откровенным обманом, направленным на введение в заблуждение граждан", - говорится в сообщении на сайте службы.

Помимо Роспотребнадзора и его территориальных органов, а также Государственного информационного ресурса в сфере защиты прав потребителей все остальные интернет-ресурсы, не имеют право использовать наименование "Роспотребнадзор" применительно к рекламе своей деятельности. "Указанные примеры продвижения в Сети интернет грубо нарушают Правила размещения рекламы в Сети Google и Правила размещения рекламы на Яндексе, что явно свидетельствует о недостаточности принимаемых мер указанными компаниями по борьбе с недобросовестной рекламой, или о нежелании противодействовать очевидному обману российских граждан", - сообщает Роспотребнадзор и предостерегает потребителей от пользования услугами компаний, которые с момента размещения рекламы в Сети интернет "делают ставку на обман пользователей и подлог информации, вместо повышения качества собственных услуг и создания добросовестной репутации".