Россельхознадзор снял запрет на ввоз продукции двух предприятий Беларуси

Временные ограничения на поставки в Россию животноводческой продукции отменила с двух белорусских предприятий Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору - Россельхознадзор. Об этом сообщается на сайте ведомства и уточняется, что речь идет об ООО "Беловежские деликатесы" и СП ООО "БАК".

Это решение, поясняет контрольный орган РФ, принято по результатам рассмотрения предоставленных белорусской стороной материалов о расследованиях и принятых мерах, а также с учетом гарантий департамента ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси в том, что продукция с данных предприятий соответствует требованиям ветеринарного законодательства России.

Кроме того, с четверга отменены и временные ограничения на поставки продукции с белорусского предприятия "Птицефабрика "Дружба". Информация об этом также размещена на сайте ведомства. "Данное решение принято службой по результатам рассмотрения предоставленных белорусской стороной материалов о проведенном расследовании и принятых мерах, а также с учетом гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, Россельхознадзор предупреждает, что ввоз продукции с предприятия будет осуществляться в режиме усиленного лабораторного контроля с отбором его специалистами проб от 10 партий продукции для исследований. Кроме того, продукция должная быть выработана с 12 декабря и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

