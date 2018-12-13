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Рубрика: В мире

Сенаторы попросили Трампа не поддерживать Эр-Рияд в Йемене

В США сенаторы обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой прекратить всякую военную поддержку участникам вооруженного конфликта в Йемене. Резолюция об этом подписана 60 голосами и 39 высказались против, передает ТАСС.

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Фото: GYSGT ERIK S. HANSEN, USMC
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Исключение предлагается сделать только для операций в регионе против террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

Фактически сенаторы настаивают на прекращении военной поддержки силам Саудовской Аравии в Йемене.

Напомним, что конфликт в Йемене длится с 2014 года и с марта на стороне правительственных сил выступила ближневосточная коалиция во главе с Саудовской Аравией.

В мире США В мире Ближний Восток Йемен Операция коалиции Саудовской Аравии в Йемене
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