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Трейлер: Мадс Миккельсен выживает в Арктике в исландском триллере

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    13.12.2018, 10:58
Текст:   Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Двое против снежного ветра - в дублированном трейлере survival-триллера "Затерянные во льдах".

Фото: kinopoisk.ru
Вышел полноценный трейлер третьего сезона "Настоящего детектива"

Картину, которая в оригинале называется просто "Арктика" (Arctic), поставил режиссер-дебютант Джо Пенна, который написал сценарий вместе со своим неизменным соавтором Райаном Моррисоном.

Альтернативная и, судя по отзывам критиков, достаточно суровая версия романтической драмы "Между нами горы" поведает историю пилота Хаксли, чей вертолет рухнул в безлюдной местности, а его напарник погиб.

Мужчина учится выживать, добывает рыбу, а где-то рядом угрожающе прогуливается медведь.

Но однажды неподалеку разбивается еще один вертолет, где выжившей оказывается раненая девушка, а среди ценных предметов оказывается карта местности. Оказывается, спасительная станция не так уж и далеко, но пилот изможден, путь не так уж и прост, а девушка одна не доберется.

В главных ролях: Мадс Миккельсен и Мария Тельма Смарадоттир.

Релиз в РФ намечен на 21 февраля 2019-го.

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