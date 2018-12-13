В Гамбурге можно забронировать самый маленький в мире дом

Всемирно известный музей миниатюр в Гамбурге предлагает забронировать самое крошечное в мире жилье в миниатюрной стране чудес. Это классический немецкий дом из красного кирпича.

По размерам домик можно сравнить с небольшим пищевым контейнером, пишет РИА Новости, ссылаясь на Airbnb. Жилье расположено в очень маленьком, но вполне типичном немецком городке Кнуффинген в самом центре страны чудес.

Домик до мельчайших деталей повторяет обычный дом. Там есть кровать размером с почтовую марку, четырехсантиметровая рождественская ель, очаг и даже чулки для подарков, висящие у камина. Чулки - самые крошечные предметы в домике, по размеру они не больше кончика карандаша.

Забронировать дом можно за десять долларов за ночь. Все вырученные средства пойдут на благотворительность - помощь нуждающимся в канун новогодних праздников.

Город Кнуффинген - один из самых оживленных и знаменитых в стране чудес. Его площадь - 120 квадратных метров, а население - десять тысяч крохотных людей. Аэропорт этого городка можно назвать техническим шедевром. На его постройку ушло почти шесть лет и четыре миллиона евро. Макет железной дороги страны чудес занесен в Книгу рекордов Гиннесса.