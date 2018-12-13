В ГД внесен законопроект, разрешающий рекламу пива в 2019 году

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий разрешить рекламу пива после 1 января 2019 года. О чем сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В частности, его авторы предлагают отменить запрет на использование в рекламе алкоголя образов людей и животных. Сделать исключение и оставить запрет только для образов несовершеннолетних. Также он предлагает исключить ранее принятые нормы, которые отменяют с 1 января нового года возможность рекламирования пива во время трансляций спортивных соревнований и на спортивных ТВ-канала, сохранить рекламу пива в прессе, распространять ее по телевидению в ночное время с 23 до 7 утра.

В пояснительной записке к документу отмечается, что законодательство разрешает рекламировать пиво с 22 июля 2014 года до 1 января 2019 года. Послабления были сделаны с связи с мировым чемпионатом по футболу.