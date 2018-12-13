В Испании оказалось слишком много учителей

Испанские вузы выпускают в 1,5 раза больше учителей и преподавателей, чем может поглотить рынок. Об этом свидетельствует доклад Конференции ректоров испанских университетов.

Ответственность за этот перекос ассоциация возлагает на учебные заведения и призывает их устранить несоответствие между спросом и предложением, сократив количество студентов, обучающихся по этим профессиям.

Согласно статистике, больше всего "лишних учителей" в регионе Кастилия и Леон, тут их число почти в три раза превосходит реальные потребности автономии (на 186 процентов больше необходимого), далее следуют Ла Риоха (174 процента), Эстремадура (135 процентов), Арагон (124 процента). Мадрид соблюдает баланс, тут превышение составляет лишь 5,7 процента. А в Каталонии и на Балеарских островах, наоборот, даже ощущается нехватка преподавателей. Правда в последних двух случаях это может быть связано с требованием знать каталонский язык (из-за этого пункта в договоре на Ибице даже сложилась нехватка уборщиков в учебных заведениях). К тому же в Каталонии (единственном из регионов королевства) в последние четыре года на 15 процентов было сокращено количество мест в вузах, предназначенных для будущих учителей.

Как отмечают исследователи, переизбыток преподавателей возник в связи со снижением рождаемости. 40 лет назад было 18,7 ребенка на 1000 жителей, сегодня этот показатель составляет 8,4. А вузы это не учитывают.

"Согласно нашим расчетам, сокращение должно составить 30 процентов, но это не может быть сделано сразу", - отмечает профессор Университета Барселоны Микел Мартинес. "Важно договориться о регулировании количества мест, которые мы предлагаем. Мы должны обучать меньше учителей, но по более качественным программам", - добавляет президент Конференции деканов факультетов образования Кармен Фернандес Моранте.