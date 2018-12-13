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Видео: Басков в образе Гоголя зачитал рэп-кавер на Бузову

Новости
    13.12.2018, 17:45
Текст:   Олег Усков
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Нашлось объяснение загадочному селфи "золотого голоса России" Николая Баскова, ранее появившемуся в его Instagram - на нем артист предстал в образе Чехова, не удосужившись объясниться.

Выяснилось: перевоплощение случилось в рамках телепроекта "Русские классики читают современную поэзию". Где Басков, в частности, проникновенно закаверировал шлягер Ольги Бузовой "Мало половин":

На этом артист не остановился. "Розовое вино" рэпера Feduk - в исполнении Михаила Юрьевича Лермонтова:

Навязчивый аудиобестселлер проекта Estradarada "Вите надо выйти" от лица Антона Павловича Чехова:

А также "Медуза" рэпера Matgang - от лица А.С. Пушкина. Ранее, к слову, уже получившая преображение со стороны Сергея Безрукова.

"Спасибо за ваш позитив", - посыпалось в комментариях под роликами. "Надо почаще вспоминать о классиках, читать их произведения", - рекомендуют юзеры. Добавляя: "Какой молодец Николай!".

Перед этим сообщалось, что Николай настолько молодец, что стал персонажем супергеройского комикса Marvel.

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