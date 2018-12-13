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Видео: гитарист Cannibal Corpse взорвал дом и напал с ножом на полицию

Рок
    13.12.2018, 12:52
Текст:   Олег Усков

Знаковый американский жанровый музыкант Патрик "Пэт" О’Брайен, гитарист американского вокально-инструментального ансамбля Cannibal Corpse и один из самых признанных и уважаемых в дэт-метале, был арестован в понедельник ночью во Флориде после того, как вломился в дом к обеспокоенной и недоумевающей семье своих соседей.

При этом, как сообщает местный канал WFLA, Пэт вел себя крайне брутально, пытаясь атаковать прибывших на вызов полицейских посредством ножа.

Согласно сюжету канала, все началось со звонка в пожарную службу: сообщалось, что полыхает дом гитариста в Нортдейле, при этом взрываются хранившиеся в нем боеприпасы (Пэт - известный коллекционер и фанат оружия и охоты). А чуть позже поступил звонок в офис шерифа: сообщалось, что мужчина ворвался в соседний дом.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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В полицейском отчете говорится, что О'Брайен зашел в дом напуганной семьи, игнорируя их просьбы убраться вон, отпихнул хозяйку и проследовал на их задний двор.

Где и был вскоре обнаружен полицейскими - прячущимся за забором своего дома. На предложение правоохранителей последовать за ними гитарист начал стращать их ножом. И был схвачен, предварительно оглушенный шокером.

В итоге О'Брайен обвиняется в краже со взломом, нападении на сотрудника правоохранительных органов и нападении с отягчающими обстоятельствами.

Отмечается, что пожарные более часа не могли совладать с катастрофой и все подступы к дому музыканта пришлось перекрывать. Соседи Пэта описывают происходящее как череду фейерверков - "словно на концерте поп-музыки". Присовокупляя, что у Патрика, по слухам, имелся и огнемет, с которым он периодически "практиковался".

Во вторник утром судья округа Хиллсборо установил для музыканта залог в пятьдесят тысяч долларов. Плюс О'Брайену необходимо будет пройти тест на наркотики - прежде чем он сможет выйти из тюрьмы.

Заметим, что Пэт устроил описанное свое личное шоу сразу после того, как было объявлено, что Cannibal Corpse будут выступать в рамках прощального тура Slayer.

Патрику 49 лет. Имеет ирландские и русские корни. Начинал в середине восьмидесятых в локальных ВИА, параллельно работая маляром. К группе присоединился в 97-м, заменив Роба Барретта.

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