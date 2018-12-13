Визит Лаврова в Баку начался со встречи с президентом Алиевым

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 13 декабря начал рабочий визит в Азербайджан. Сразу по прилету российский министр встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Встреча прошла в загородной резиденции "Загульба".

Президент отметил создание коридора "Север-Юг" и в целом выразил удовлетворение отношениями двух стран.

"Передаю привет от Владимира Владимировича Путина, он очень ценит контакты между нашими странами, - сказал Лавров. - Мы ценим сотрудничество с Азербайджаном, в том числе в СЕ и ОБСЕ".

Также Лавров отметил, что российская сторона стремится к урегулированию Карабахского конфликта.

В ходе визита Лавров примет участие в Баку в министерском заседании Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), на котором стороны обсудят ситуацию в Черноморском регионе.

Также в Баку планируются встречи Лаврова с его азербайджанским и турецким коллегами Эльмаром Мамедьяровым и Мевлютом Чавушоглу.