Для Военно-морского флота России построят подводные лодки пятого поколения. Работы над ними уже ведутся.

Об этом заявил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев в приветственном обращении к участникам научно-исторической конференции, посвященной 60-летию создания атомного подводного флота России, которая проходит в Северодвинске. Главком отметил, что ученые, проектировщики и кораблестроители за 60 лет прошли уникальный путь и сохранили лучшие традиции подводного кораблестроения. По словам Кородева, все эти наработки позволяют сегодня строить субмарины четвертого поколения и разрабатывать атомные подводные лодки пятого поколения. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Основу группировки морских стратегических сил в ближайшей перспективе составят ракетные подводные лодки стратегического назначения нового поколения. Они будут обладать как ударными, так и оборонительными характеристиками, смогут решать комплексные задачи в любом районе Мирового океана. Для повышения боевых возможностей в нынешнее время, модернизируют стоящие на вооружении атомные подводные крейсеры с крылатыми ракетами и многоцелевые подлодки.