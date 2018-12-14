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14.12.2018,  
17:22
Текст:  Светлана Цыганкова

Адмирал Ковалев сообщил о работах по созданию подлодок пятого поколения

Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости
Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

Для Военно-морского флота России построят подводные лодки пятого поколения. Работы над ними уже ведутся.

Фото: Alex omen/wikimedia.org
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Об этом заявил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев в приветственном обращении к участникам научно-исторической конференции, посвященной 60-летию создания атомного подводного флота России, которая проходит в Северодвинске. Главком отметил, что ученые, проектировщики и кораблестроители за 60 лет прошли уникальный путь и сохранили лучшие традиции подводного кораблестроения. По словам Кородева, все эти наработки позволяют сегодня строить субмарины четвертого поколения и разрабатывать атомные подводные лодки пятого поколения. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Основу группировки морских стратегических сил в ближайшей перспективе составят ракетные подводные лодки стратегического назначения нового поколения. Они будут обладать как ударными, так и оборонительными характеристиками, смогут решать комплексные задачи в любом районе Мирового океана. Для повышения боевых возможностей в нынешнее время, модернизируют стоящие на вооружении атомные подводные крейсеры с крылатыми ракетами и многоцелевые подлодки.

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