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14.12.2018,  
13:41
Текст:  Николай Грищенко

Демонстрация силы: зачем Су-30 Венесуэлы сопроводили российские Ту-160

Совместные полеты российских бомбардировщиков Ту-160 и истребителей Венесуэлы Су-30 вызвали озабоченность у американских военных аналитиков. Эксперты считают, что "Белые лебеди" под прикрытием Боливарианской военной авиации получают возможность в случае конфликта поразить крылатыми ракетами все цели на восточном побережье Северной Америки.

Истребители Су-30МК2 были выбраны для осуществления прикрытия, так как венесуэльские F-16А проигрывают им по тактико-техническим характеристикам.

Фото: rostec.ru
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"Самолет способен нести до 12 боеприпасов на внешних точках подвески - больше, чем любой истребитель США, находящийся в настоящее время на вооружении", - сообщает Military Watch.

Кроме того, используемые Су-30 ракеты Р-77 и Р-27ЕР имеют дальность 110 и 130 километров, в то время как американская ракета AIM-120C - всего 105 километров.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что пилоты двух стран обменялись опытом проведения совместных действий, изучили терминологию радиообмена и выполнили полет над акваторией Карибского моря. Продолжительность маневров составила около 10 часов. В ведомстве отметили, что полет Ту-160 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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