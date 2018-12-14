Дизайн "Тройки" обновили в честь открытия новой сцены "Табакерки"

Внешний вид проездной карты "Тройка" посвятили открытию сцены Театра Олега Табакова на Малой Сухаревской площади.

Фото: mos.ru

Об этом сообщается на официальном портале мэра столицы. Отмечается, что обновленные карты можно будет купить на станции московского метро "Сухаревская".

На новом проездном изображены стадии рождения бабочки: гусеница, куколка и, соответственно, бабочка. Рядом надпись: "Метаморфозы артиста". Кроме этого, на карту поместили логотип самого театра. Сообщается, что таким образом дизайнеры хотели передать образ профессии артиста, который растет, перевоплощается и показывает разные истории и характеры своих героев.

Здание театра открылось 8 декабря после ремонта, первый спектакль пройдет 14 декабря.