Для тех, кто не верит

Зрители новогоднего шоу в "Крокус Сити Холле" попадут в атмосферу наступающего праздника и узнают "Главный секрет Деда Мороза". Москвичи познакомятся с настоящим Дедом Морозом, живущим на русском Севере, и вместе со своими детьми помогут героям их любимых мультфильмов выполнить традиционное праздничное задание - спасти Новый год. Каждый зритель станет непосредственным участником шоу: 240 огромных надувных предметов будут падать с потолка в зрительный зал, а 80 артистов - активно вовлекать детей в происходящее.

Кроме встречи с Дедом Морозом на сцене, каждый ребенок сможет увидеть его в 11-минутном видеопоздравлении, которое бесплатно прилагается к билету. Волшебник лично обратится к каждому малышу по имени, полюбуется его фотографиями, похвалит письмо или рисунок и даже поиграет с ним. После такого близкого общения дети обязательно поверят в существование Деда Мороза. "Я сама верила в Деда Мороза лет до десяти и стараюсь поддерживать эту веру в своих детях, - рассказала телерадиоведущая Тутта Ларсен. - Мы привыкли, что в новогодних представлениях увидеть Деда Мороза можно только в самом конце, и дети не успевают ничего о нем узнать, а в новогоднем шоу в Крокусе он - главный герой представления!"

Сценарист и режиссер-постановщик новогодних шоу в Крокусе - известный театральный режиссер и хореограф Влад Дружинин. Его помощник - художник-постановщик Юрий Антизерский, который в 1994 был номинирован на Национальную премию "Овация". Над музыкальной составляющей работает композитор Игорь Крестовский - лауреат телевизионного конкурса "Песня года" и Петербургской премии. А постановкой номеров занимается артистка балета и репетитор труппы мюзикла "Ромео и Джульетта" - Наталья Терехова.

Фото: Предоставлены Продюсерским Центром "Седьмая Радуга"

Помимо основного праздника гостей "Крокус Сити Холла" ждет самый большой в Европе парк развлечений. В этом году он был полностью обновлен. В парке будет работать более 60 аттракционов. На территории можно посмотреть и даже принять участие в бесплатном представлении "Наука волшебства" - это интерактивное шоу со светом, звуком, музыкой, декорациями и костюмами.

Также в это время в парке откроется робовыставка "Мир будущего 2.0", где будет работать более 30 VR-площадок. Каждый желающий сможет побывать на полях сражений игры "Counter Strike", защитить землю от нападения инопланетян, пройтись по доске над пропастью на высоте 80-го этажа и познакомиться с человекоподобными роботами, которые знают не только набор стандартных фраз, но умеют еще петь и танцевать.

Шоу "Главный секрет Деда Мороза" пройдет в "Крокус Сити Холле" 22-23 декабря, 27-30 декабря и 02-07 января.

Пресс-релиз предоставлен Продюсерским Центром "Седьмая Радуга"