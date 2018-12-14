Эхо войны: "афганские" БМП-2Д и Т-62М заметили в Узбекистане

В минувшем месяце вооруженные силы Узбекистана впервые были привлечены к масштабной проверке боеготовности.

В ходе этих маневров была продемонстрирована различная боевая техника, имеющаяся в настоящее время на вооружении. В основном задействовались еще советские образцы: БМД-1, БТР-70 и БТР-80, самоходные установки 2С1 "Гвоздика", реактивные установки БМ-21 "Град". В колоннах техники можно было увидеть новые трехосные и двухосные "Уралы".

Узбекская армия, пожалуй, единственная на территории бывшего СССР, где продолжается эксплуатация БМП-2Д, созданных в период нахождения советского контингента в Афганистане. Специально для действий в этой "горячей точке" боевые машины пехоты получили дополнительное бронирование корпуса и усиленные бронеэкраны. Также были предприняты меры по укреплению башни и днища.

Несколько лет назад такая техника встречалась в Таджикистане, однако сейчас ее, по всей видимости, вывели из эксплуатации.

Наследием советской 40-й армии являются и адаптированные под афганские условия танки Т-62. На них установили дополнительное бронирование лобовой брони и более серьезную противоминную защиту. На башне появились два блока со специальным многослойным наполнением. Для сохранения удовлетворительных характеристик подвижности повысили мощность двигателя. На части узбекских Т-62М видны бортовые решетчатые экраны.

В ходе проверки были задействованы также Т-72 различных модификаций. В сухопутных войсках раньше были и харьковские Т-64, однако сейчас, по всей видимости, они сняты с вооружения.

Необходимо отметить, что Узбекистан освоил самостоятельный ремонт бронетанковой и автомобильной техники, поэтому все продемонстрированные образцы находятся в прекрасном состоянии.

Вооруженные силы располагают также бронеавтомобилями Oshkosh M-ATV, более трехсот единиц были переданы американской стороной.

Авиацию представляли МиГ-29, Су-25 и европейские транспортные самолеты C295W. Кроме привычных Ми-8 и Ми-24, в воздух понимались вертолеты AS 332 Super Puma и более легкие AS 350 Ecureil.

Также на этих учениях впервые открыто был продемонстрирован зенитный ракетный комплекс FD-2000, приобретенный в КНР.