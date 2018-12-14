Япония построит первый национальный авианосец

Япония планирует модернизировать один из своих вертолетоносцев и на его базе сделать авианосец. Пока в стране нет ни одного подобного корабля. Правительство страны пытается таким образом расширить возможности противовоздушной обороны в Тихом океане.

Прежде всего речь идет о вертолетоносцах типа "Идзумо" и "Хюга", пишет издание Defense Aerospace. На этих кораблях могут базироваться до 28 и 11 вертолетов, соответственно. Как сообщается в статье, скорей всего, вертолетоносец типа "Идзумо" и переделают под авианосец. С него и начнут взлетать самолеты. В Японии называют потенциальных претендентов на эту роль - американские истребители F-35B Lightning II. Но истребители-невидимки не будут постоянно базироваться на палубе корабля. Эти самолеты способны к коротким взлетам и вертикальным посадкам.

Однако, констатирует Defense Aerospace, переоборудование корабля Морских сил самообороны Японии в авианосец вызовет критику в стране, поскольку это может рассматриваться как отход от строго оборонительной политики государства.

Кабинет премьер-министра Синдзо Абэ планирует одобрить пересмотренный вариант руководства по программе национальной обороны, в котором определены целевые показатели обороноспособности на ближайшие десять лет. Существующие руководящие принципы были обновлены в 2013 году, но Абэ распорядился пересмотреть политику перед лицом стремительно продвигающихся программ развития ядерной и ракетной промышленности Северной Кореи.

Эскадренный миноносец-вертолетоносец типа "Идзумо" введен в строй в 2015 году. Его водоизмещение - 19,5 тысячи тонн. Длина - 248 метров, ширина - 38. Экипаж - 470 человек, 970 - вместе с десантом. В авиационной группе до 28 летательных аппаратов.