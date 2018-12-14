Индия начнет выпуск автоматов Калашникова

Российско-индийская межправительственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству обсудила шаги по организации в Индиии производства автоматов Калашникова АК-103.

- Выпуск стрелкового оружия планируется наладить в 2019 году, - рассказал ТАСС замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

Также комиссия рассмотрела организацию сборки в Индии вертолетов Ка-226Т и подготовку программы военно-технического сотрудничества двух стран до 2030 года.

Автомат АК-103 - экспортная версия АК-74М, изготовленная с применением новых материалов и технологий. Калибр обружия 7,62 мм. Планируется, что индийская армия будет применять новые автоматы для борьбы с левыми экстремистами-маоистами. В долгосрочной перспективе АК "сотой" серии поступят и в другие военизированные формирования.