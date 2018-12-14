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14.12.2018,  
11:21

Индия начнет выпуск автоматов Калашникова

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости

Российско-индийская межправительственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству обсудила шаги по организации в Индиии производства автоматов Калашникова АК-103.

Фото: Михаил Фролов/ ТАСС
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- Выпуск стрелкового оружия планируется наладить в 2019 году, - рассказал ТАСС замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

Также комиссия рассмотрела организацию сборки в Индии вертолетов Ка-226Т и подготовку программы военно-технического сотрудничества двух стран до 2030 года.

Автомат АК-103 - экспортная версия АК-74М, изготовленная с применением новых материалов и технологий. Калибр обружия 7,62 мм. Планируется, что индийская армия будет применять новые автоматы для борьбы с левыми экстремистами-маоистами. В долгосрочной перспективе АК "сотой" серии поступят и в другие военизированные формирования.

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