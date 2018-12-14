Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Австрии

В австрийском Хохфильцене завершилась мужская спринтерская гонка на 10 км в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону.

Победителем стал норвежец Йоханнес Бе. Он финишировал первым со временем 24:49,2 секунды - Бе стал лучшим, даже несмотря на то, что ему пришлось пробежать один штрафной круг.

Второй результат показал француз Мартен Фуркад, отстав от победителя на 8,6 секунды. Замкнул тройку немец Бенедикт Долль с отставанием 10,2 секунды.

Лучший из россиян Александр Логинов с одним промахом и отставанием 38,5 секунды стал восьмым. Матвей Елисеев занял 19-е место.