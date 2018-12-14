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14.12.2018 / 18:12
Коллекция
Модный камуфляж: новые ремешки для часов De Ville Trésor
Кайя Гербер. Фото: Omega
Кайя Гербер. Фото: Omega

В 1995 году одна из самых известных в мире моделей, Синди Кроуфорд, разработала совместно с дизайнерами часового бренда Omega новую коллекцию OMEGA Constellation. Прошло больше двадцати лет - и история повторяется на новом витке. Дочь Синди, Кайя Гербер, покоряет мировые подиумы, входит в число самых востребованных моделей мира, является представителем Omega и лицом Trésor и - принимает участие в разработке новых ремешков для часов De Ville Trésor.

Демонстрирующая на подиумах самые сложные образы от ведущих модных домов, в жизни Кайя предпочитает непринужденный калифорнийский стиль casual. Так что, вбирая дизайн для ремешков, она отдала предпочтение демократичной камуфляжной расцветке. Представленные в синем и бежевом цветах, ремешки имеют разную ширину - в соответствии с размерами моделей Trésor 2018 года, и демонстрируют застежки из нержавеющей стали.

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