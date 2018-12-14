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14.12.2018,  
12:17
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

"Намер" опробовал ракеты: самый тяжелый БТР в мире провел пуски ПТУР

На израильском тяжелом гусеничном бронетранспортере "Намер" успешно испытан необитаемый боевой модуль с пушечным и ракетным вооружением.

Министерство обороны этого государства разместило в Сети видео, на котором запечатлены кадры реального применения ракетного противотанкового комплекса "Гиль". Особенностью этой системы является внутреннее размещение пусковой установки. Преимуществом такой схемы является ее повышенная защита от пуль стрелкового оружия и осколков снарядов. В случае обнаружения целей, которые подлежат уничтожению, контейнеры с ПТУР поднимаются из специальной ниши. 

Фото: rostec.ru
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Российские эксперты обращают внимание, что продемонстрированные на видео пуски производились в тот момент, когда "Намер" не двигался. В боевой обстановке стоящую машину легче обнаружить и уничтожить. Современные российские танки, модернизированные БМП, а также БМПТ могут применять имеющееся у них ракетное оружие в движении. Вероятно, на следующих этапах испытаний израильтяне продемонстрируют уже пуски ПТУР во время маневрирования на местности.

В настоящее время израильский БТР "Намер", до запуска в серийное производство российской тяжелой БМП Т-15, считается самой высокозащищенной бронемашиной, служащей для транспортировки пехоты. Вес созданной на базе танка "Меркава" первоначальной версии достигает 60 т.  Двигатель мощностью 1200 л.с. позволяет развивать скорость до 60 км/ч. Запас хода - 500 км. Вместимость - 12 человек.

Первоначально БТР имел пулеметное вооружение, в испытываемом боевом модуле же применена уже 30-мм автоматическая пушка 

В ходе модернизации на него также устанавливается комплекс активной защиты, позволяющий нейтрализовывать различные противотанковые боеприпасы.

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